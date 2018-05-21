Порошенко грозит России трибуналом из-за Крымского моста
Она рассказала, что ходатайство в международный трибунал подано по поручению главы государства "в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву". Кроме того, Луценко упомянула, что возведение моста через Керченский пролив осудили на Западе (США, Великобритания, Канада), а также такие организации, как Евросоюз и НАТО.
Представитель Порошенко выразила надежду, что до конца 2018 года будет начато рассмотрение ходатайства Украины, а в 2019-м появится "результат рассмотрения", передает УНИАН.
Ранее президент Украины заявил, что Крымский мост понадобится, когда "Россия будет покидать полуостров". В Москве назвали высказывания украинских властей по поводу открытия переправы актом отчаяния.
Как писали Dni.Ru, украинцы разглядели "трещины" в Крымском мосту. Местные СМИ со ссылкой на сомнительные публикации в соцсетях сообщили, что 256-я опора сооружения повреждена сразу в двух местах. Кроме того, в Незалежной заявили, что при строительстве переправы использовали рабский труд детей.
Маленькие ручки этих детишек Путин использовал при сортировке мелких винтиков, гаечек и прочего, при строительстве моста в оккупированный Крым.— Європейський вибір (@European_choice) 17 мая 2018 г.
Путин лучше Гитлера ? pic.twitter.com/IPQQPTyCYG
Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста. На следующий день стартовал проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов.
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