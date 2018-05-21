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Общество

Порошенко грозит России трибуналом из-за Крымского моста

Пётр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Matti Matikainen
Киев обратился в международный трибунал из-за якобы "незаконного" строительства Крымского моста. Об этом сообщила представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.
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Она рассказала, что ходатайство в международный трибунал подано по поручению главы государства "в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву". Кроме того, Луценко упомянула, что возведение моста через Керченский пролив осудили на Западе (США, Великобритания, Канада), а также такие организации, как Евросоюз и НАТО.

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Представитель Порошенко выразила надежду, что до конца 2018 года будет начато рассмотрение ходатайства Украины, а в 2019-м появится "результат рассмотрения", передает УНИАН.

Ранее президент Украины заявил, что Крымский мост понадобится, когда "Россия будет покидать полуостров". В Москве назвали высказывания украинских властей по поводу открытия переправы актом отчаяния.

Как писали Dni.Ru, украинцы разглядели "трещины" в Крымском мосту. Местные СМИ со ссылкой на сомнительные публикации в соцсетях сообщили, что 256-я опора сооружения повреждена сразу в двух местах. Кроме того, в Незалежной заявили, что при строительстве переправы использовали рабский труд детей.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста. На следующий день стартовал проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов.

Автор: Людмила Фоканова21 мая 2018, 15:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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