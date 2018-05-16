В США раскрыли план уничтожения Крымского моста

Открытый накануне Крымский мост не дает покоя Западу. Одно из авторитетных американских изданий призвало Украину нанести удар с воздуха по объекту. Для пущей убедительности автор опуса дал подробную инструкцию, как это лучше сделать.

Крымский мост – это "вопиющее оскорбление самой сути Украины как государства", пишет журналист газеты The Washington Examiner Том Роган. По его словам, Россия якобы изначально преследовала такую цель.

Окончание строительства объекта позволит Москве "физически и психологически завладеть территорией Украины", сокрушается автор. Тем не менее, считает журналист, Киев обладает возможностью нанести воздушные удары по мосту и тем самым сделать его непригодным для использования.

Роган предложил ударить в одной из точек Крымского моста, чтобы снизить количество жертв, но в то же время вывести его из эксплуатации. По его словам, даже частичное разрушение путепровода станет серьезным сигналом, что Киев не согласен с политикой Москвы в отношении Крыма.

Стоит отметить, что нанесение удара по мосту ранее обсуждали и на Украине. Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Незалежной Игорь Романенко заявил, что путепровод уязвим для авиации, а также ракет наземного и морского базирования. "Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", – заявил генерал в интервью изданию "Главред".





Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялось во вторник, 15 мая. Первым по новому путепроводу проехал президент России Владимир Путин. Старт пассажирскому движению был дан рано утром 16 мая.

В первый час мостом воспользовались тысячи пассажиров как со стороны Крыма, так и с Кубани. 19-километровый путепровод стал самым длинным в Европе.