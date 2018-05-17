Зачем России Крымский мост

Открытие Крымского моста – триумф России, в очередной раз показавшей миру свои возможности. Три года назад мало кто верил, что наша страна сможет построить за такой короткий срок сложнейший объект дорожной инфраструктуры. Но сейчас, когда сказаны все громкие слова и стихли праздничные овации, самое время подумать о высоком предназначении моста. Он должен стать не просто переправой с одного берега на другой, а дорогой на курорт мирового уровня, дорогой в будущее.

Победа Путина, триумф России, гордость за страну – вот лишь некоторые заголовки российских и иностранных газет, уделивших открытию Крымского моста первые полосы. Действительно, президент дал федеральным и местным чиновникам громадный задел, сумев мобилизовать инженеров и строителей на возведение моста. Теперь дело за малым – облагородить Крым, сделать его курортом номер один в России.



Что же дальше? Крымский мост по сути – обычная дорога. Красивая и значимая с точки зрения логистики, удобная и качественно сделанная. Осталось превратить пункт назначения тех, кто едет по этой трассе, в рай для отдыхающих.

Пока что Крым критериям высококлассного европейского курорта не соответствует. Сколько бы не расхваливали его республиканские чиновники, он остается таковым лишь на словах. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно почитать отзывы гостей полуострова, которых хватает в Сети с избытком.

"Море, горы, виды просто шикарные – глаз не оторвать, но хамство на каждом шагу! Приехали отдохнуть и вроде бы все неплохо (отдыхали в Алуште), и даже не смотря на то, что городом не занимаются, дороги ужасные, площадь и здание администрации, как после бомбежки и люди, которые работают в сфере обслуживания это что-то, с таким отборным хамством мы не сталкивались никогда", – пишет житель Краснодара.

"Погода отличная, очень теплое море, и красивый пейзаж... вот и все положительные отзывы об этом отпуске. Стоимость развлечений и их качество пугает, абсолютно не современные развлечения для детей, дороги оставляют желать лучшего" – сетует Наталья из Альметьевска.

Стоит отметить, что не все так плохо в Крыму. Данные статистики говорят о том, что турпоток в республику растет с каждым годом, а открытие Крымского моста увеличит его в этом году на четверть. Во всяком случае, так утверждают в Ростуризме. Глава ведомства Олег Сафонов предположил, что на полуостров этим летом приедут около шести миллионов человек. К началу мая республику посетили более полумиллиона туристов и это еще не разгар сезона.

Открытие Крымского моста – это историческое, эпохальное событие для нашей страны. Мы ожидаем увеличение туристического потока в Крым в этом году примерно на 20-25%.

Очевидно, что повышение транспортной доступности Крыма, благодаря открытию моста, приведет к росту инвестиционной привлекательности региона. Глава Ростуризма даже предположил, что в Крыму снизится стоимость продуктов питания и бензина, благодаря чему цены на отдых тоже пойдут вниз. По мнению экспертов, последнее утверждение довольно спорно, ведь обычно в самом начале сезона бизнес не опускает цены, а наоборот, поднимает их.





К примеру, сейчас на полуострове можно найти двухместный номер с завтраком за одну-две тысячи рублей в сутки, но, качество этого отдыха, скорее всего, будет таким же, как в отзывах, приведенных выше. Более-менее достойные апартаменты или номера в гостиницах стоят уже около трех тысяч, а проживание в пятизвездочном отеле (таких, кстати, совсем не много в Крыму) обойдется в четыре тысячи и выше за одни сутки. Такие цены уже сопоставимы или даже выше болгарских и турецких.



Но главная проблема Крыма – это высокая стоимость авиабилетов. В апреле глава республики Сергей Аксенов даже попросил Федеральную антимонопольную службу разобраться с завышенными ценами, а министр курортов и туризма региона Вадим Волченко сообщил, что регион настаивает на субсидировании туроператоров. Зачастую они не могут выйти на высокий уровень продаж именно из-за заоблачных цен на авиабилеты.





Инфраструктура Крыма требует скорейшего обновления. Дороги в республике пока что оставляют желать лучшего: Украина оставила после себя "достойное" наследство. Республиканским властям нужно срочно решить эту проблему, так как с открытием моста на полуостров хлынет поток автотуристов. Неплохо было бы построить для них вдоль дорог кемпинги и мини-гостиницы, площадки для отдыха и другие придорожные объекты.

Мелкому и среднему бизнесу следовало бы позаботиться о качестве обслуживания туристов: уж очень много жалоб в Сети на хамство и безразличие персонала кафе и гостиниц. Скорее всего, это само придет со временем, когда люди начнут понимать, что от отношения к гостям зависит их зарплата.





И все-таки Крым стоит посетить и лучше отправиться туда на машине, чтобы оценить всю мощь и красоту Крымского моста. Регион, ставший российским каких-то четыре года назад, конечно, изменился: за это время сделано многое, но этого явно недостаточно. Кстати, в этом году республика не успела технически подготовиться к введению курортного сбора и поэтому решено отложить его введение до мая 2019 года. Это еще один повод отправиться в путешествие по республике.