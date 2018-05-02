Протестующие погрузили Армению в хаос

Ситуация в Армении продолжает обостряться. Оппозиция в среду, 2 мая, начала перекрывать дороги, блокировать важнейшие объекты инфраструктуры и правительственные здания. Новый виток массовых акций протеста последовал за отказом парламента утвердить лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром.



Сообщается, что участники акций протеста перекрыли дорогу, ведущую в ереванский аэропорт "Звартноц". Как передает Sputnik Армения, в образовавшихся заторах скопились десятки автомобилей.



На месте присутствуют сотрудники полиции, которые пытаются убедить демонстрантов освободить проезжу. часть. Возникают перепалки с водителями транспортных средств, которые пытаются выехать из аэропорта или попасть в воздушную гавань.

Как сообщают телеграм-каналы, перекрыта также трасса Аштарак-Ереван, а также многие улицы в центре армянской столицы, парализована работа Ереванского метрополитена. Передвигаться по городу практически невозможно.

Также демонстранты приступили к блокированию зданий министерств культуры и образования. Кроме того, перекрыт вход в здание обладминистрации Ширакской области.

И без того взрывоопасная ситуация в Армении резко обострилась накануне, 1 мая. Парламент республики проголосовал против избрания премьер-министром лидера протестующих, глава фракции "Елк" в законодательном собрании республики Никола Пашиняна. После этого депутат призвал к всеобщей забастовке.

Напомним, массовые протестные акции в Армении начались 13 апреля. Демонстранты выступили против назначения главой кабинета министров бывшего президента страны Сержа Саргсяна. В рамках нового государственного устройства республику фактически возглавляет премьер-министр, тогда как президент во многом становится формальной фигурой.

Оппозиция обвинила бывшего главу государства в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля протестующие объявили о начале "бархатной революции". В тот же армянский парламент избрал Саргсяна на пост главы кабинета министров.

Однако спустя неделю он был вынужден уйти в отставку. Исполняющим обязанности главы кабинета министров стал Карен Карапетян.