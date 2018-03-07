Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп

Владимир Путин во время личной встречи с Меланьей Трамп "немного приврал", рассказывая о рыбалке. Президент России признался, что сделал это по традиции: такие истории положено приукрашивать.

Вербовать первую леди США Владимир Путин не пытался. Президент отметил, что давно этим не занимается. Так он ответил на шутливый вопрос Владимира Соловьева в интервью для фильма "Миропорядок-2018".

Эта документальная лента состоит из нескольких интервью главы государства. Она продолжает другую картину о Путине, снятую журналистами в 2015 году: "Президент" охватывает период с 1999-го по 2014-й.

Разговор с супругой американского президента состоялся летом 2017 года, во время саммита G20 в Гамбурге. Именно там российский президент впервые встретился с четой Трамп. По словам Путина, во время беседы присутствовала и супруга премьер-министра Италии.

Говорили о проблемах демографии. "Я им рассказал о том, когда и как мы вводили меры по поддержке материнства и детства, что такое материнский капитал, на каких принципах мы организовали эту работу, о результатах", – сообщил глава государства Соловьеву.

Позже, по словам российского лидера, речь зашла о Сибири, Камчатке, рыбалке, тиграх, медведях и о фауне России в целом. "Как водится в таких случаях, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать?" – с улыбкой заметил Путин.

Политик также прокомментировал попытки Запада повесить на него ярлык главного злодея. По словам Путина, они его не задевают – давно привык. "Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк – интересы Российской Федерации и его народа", – сказал президент. По словам Путина, главное – чувствовать, что идешь правильно, никуда не сворачиваешь, а все остальное неинтересно.