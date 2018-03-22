Зачем Трамп лебезит перед Путиным

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Четверг 22 марта
Лента новостей
21:53
Как в аду: Крит накрыла африканская пыль (видео)
21:50
Под Москвой при пожаре погиб трехлетний ребенок
21:41
У предателя Скрипаля и его дочери после отравления поражен мозг
21:37
Под Москвой мужчина упал с 13 этажа в шахту лифта
21:15
В Москве после ДТП перевернулась "Газель"
20:50
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
20:30
На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку
19:52
Беглый российский миллиардер в ужасе покинул Британию
19:33
"Умирающий" президент Порошенко тащит за собой Савченко
19:16
В России хотят отметить бесплатную медицину
19:04
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
18:56
Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать
18:39
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
18:39
К чему снится покойная бабушка
18:03
Меланья Трамп устала быть первой леди
17:50
Как победить болезни с помощью диеты
17:48
Прогноз неблагоприятный: Савченко светит десяточка
17:39
На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
17:24
Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель
17:15
Россию захлестнет эпидемия бородавок
16:49
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
16:46
Собчак выбрала для дружеских посиделок неприлично дорогое платье
16:31
Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!
16:26
Бойкот Думы и молодость Венедиктова
16:23
На салатовой ветке метро появятся две новые станции
16:05
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
16:04
Жасмин готовится к худшему
16:03
Футбольным фанатам разрешили мыться на вокзалах
15:55
Синоптики назвали дату начала весны в Москве
15:52
Группа Вагнера вновь помогла сирийским войскам
15:46
"Убирать физически": опубликован план Савченко по ликвидации лидеров Украины
15:19
Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова
15:14
Как Солнцев называет престарелую любовницу в постели
15:04
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках
15:03
Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах
15:00
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
14:56
Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД
14:47
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога
14:34
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
14:30
Елизавета II назвала невестку порочной женщиной
14:27
Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
14:18
На свалке в Ленинградской области нашли труп младенца
14:04
Максакова стала жертвой жуткого пророчества
13:55
Скандал с отравлением детей в Волоколамске дошел до президента
13:55
Под Петербургом грузовик протаранил автобус с пассажирами
13:46
12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем
13:45
При взрыве в Чехии погибли шесть человек
13:39
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
13:36
Драматические подробности оголтелой стрельбы пьяного Витаса
13:23
Диетолог объяснил смертельный вред свежевыжатых соков
13:23
Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд
13:16
В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины
13:10
Где купить лучшие товары по доступным ценам
12:59
Крупный пожар в ирландском отеле сняли на видео
12:57
Беременная Лобода: Нервы сдают
12:57
"Как бомж": Отца богатой Бузовой обругали за бедный вид
12:51
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
12:45
Опубликован список самых надежных банков в России
12:41
Дональд Трамп превратил свое поместье в дешевый мотель
12:29
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
12:16
Летучую унизили перед ставшей матерью 55-летней Дапкунайте
12:15
Россиян травят поддельными сырами
12:11
Пилот завел остановившийся двигатель в нескольких метрах от земли (видео)
11:57
Спасение кошки после двух дней в ловушке попало на видео
11:51
Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова
11:48
Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах
11:21
Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки
11:08
53-летняя Азиза побежала к врачу с интимной проблемой
11:03
Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире
10:57
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
10:53
Бандиты в масках ограбили аптеку под Москвой
10:47
"Бомбившие" Россию подлодки США пострадали от секретного оружия Путина
10:34
Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
10:06
Иностранные туристы штурмуют Россию
10:06
Появилась неожиданная версия отравления Скрипаля
09:50
Народ в ужасе от странного ритуала с ребенком Рапунцель из "Дома-2"
09:46
На Ямале двух детей завалило снегом с крыши
09:25
Опубликовано видео смертельного наезда беспилотника Uber на женщину
09:08
У преследуемого правосудием Панина больше нет сил
09:06
Видео с "угрожающей" Воробьеву девочкой из Волоколамска стало хитом
09:03
Фруктовые соки признали смертельно опасными
08:45
При пожаре на юге Москвы погиб человек
08:37
Для россиян хотят увеличить основной налог
08:32
Молодой муж – Лолите Милявской: Мне так тебя все время жалко
08:27
Под Тверью пассажирский поезд сошел с рельсов
08:08
Трамп объяснил скандальное поздравление Путина
08:00
Опровержение
08:00
Опровержение
23:16
Союз журналистов Москвы осудил решение РБК
22:50
В Госдуме заявили о попытке давления на депутатов
22:10
Витас открыл стрельбу и спрятался от полиции
21:59
Назло России: Украина поставила на себе крест
21:52
Лазарева сообщила о смерти в семье
21:50
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
21:42
В Британии совершен теракт против россиян
21:39
Волочковой досталось за вульгарный вид 12-летней дочери
21:17
"Спасите меня": измученный Краско молит о помощи
20:58
В Москве частично обрушилось здание
20:55
Собчак в "интересном" положении ищет в крови яд
20:20
Как Загитова умудрилась проиграть "престарелой" ученице Мишина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Панин с огромным долгом сбежал из России
Политика

Зачем Трамп лебезит перед Путиным

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch
Дональд Трамп удивил свою администрацию – позвонив Владимиру Путину, он неожиданно заявил, что надеется на скорую встречу с ним. В Белом доме переполох: все гадают, зачем президенту США понадобилось общение тет-а-тет со своим геополитическим противником.
прочитано 1469 раз

Сам звонок Путину через двое суток после прошедших в России выборов был какой-то странный. До того, как он случился, Белый дом сообщил, что Трамп не собирается ни в каком виде поздравлять российского лидера с победой на выборах. Дескать, президент в курсе, кто стал хозяином Кремля еще на шесть лет, но звонить ему нет времени – напряженный график и все такое…. Удивительно, что в Вашингтоне вообще следят за российской повесткой.

ПО ТЕМЕ

Трамп объяснил скандальное поздравление Путина

Путин отчитал агрессивного Трампа

"Сам пришел": Трамп и Путин пошептались на глазах толпы

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Как бы там ни было, но к тому моменту, когда глава Белого дома соизволил все-таки взять трубку и позвонить в Москву, Путина поздравили практически все мировые лидеры. Звонили и присылали телеграммы из Китая, Германии, Франции, Белоруссии, Монголии… Даже Ангела Меркель с опозданием на сутки сказала несколько добрых слов избранному президенту России. Месье Макрон, правда, смешал поздравления с отравлением беглого российского шпиона в Солсбери – пожелал Путину успехов и напомнил, что России неплохо бы отчитаться о своей непричастности к этому инциденту.

В отличие от французского лидера, Трамп решил не портить настроение своему собеседнику, а, напротив, заявил о том, что надеется на скорую встречу с ним. Этим он удивил своих помощников в Белом доме. Они-то были настроены на то, что, как минимум, до ноября 2018 года президентам России и США встретится не удастся. На это время намечено проведение саммита G20 в Аргентине.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

По этому поводу The Washington Post пишет, что для сотрудников администрации Трампа заявление о скорой встрече с Путиным было крайне неожиданным. Ведь, в случае чего именно им придется готовить площадку для внеплановых переговоров двух лидеров. Трудно даже предположить, где они могут пройти, так как очевидно, что ни Путин, ни Трамп в гости друг к другу не поедут. Скорее всего, встреча может пройти на нейтральной территории: например, в какой-нибудь из европейских стран.

Да и вопрос – зачем собственно понадобился Трампу разговор с Путиным глаза в глаза – остается открытым. Вашингтон уже как только мог разругался с Москвой по всем вопросам сотрудничества. Последний пример – Сирия, где свернут диалог между российскими и американскими военными. Мало того, Америка дала понять, что готова нанести удар по позициям Асада и даже по правительственным кварталам Дамаска, где к слову могут находиться и российские военные советники. А это уже горячая стадия отношений, после которой если не война, то отзыв послов уж точно.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Можно предположить, что именно Сирия станет главной темой первой в этом году встречи Путина и Трампа. Там сейчас, как нигде больше на планете, пересекаются интересы Москвы и Вашингтона. Для детального обсуждения и недопущения прямых военных действий, конечно неплохо бы поговорить между собой президентам двух сверхдержав.

Правда, как показывает жизнь, толку от этих разговоров немного. Трамп и Путин встречались всего два раза (в Германии на G20 и во Вьетнаме на саммите АТЭС), но что изменилось к лучшему в отношениях России и США за это время? Если коротко – ничего, а если проанализировать все произошедшие за последний год события, то становится понятно, что в целом градус их существенно понизился. Старые мантры о выполнении Россией Минских соглашений время от времени звучат из Вашингтона, санкции против России и ее граждан продеваются и расширяются, диалог практически по всей повестке свернут.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Ну и как не вспомнить о том, что США по-прежнему давят на Старый Свет в вопросе строительства "Северного потока – 2". Правда, железная фрау Меркель непреклонна – она не раз заявляла, что трубопроводу быть. Помимо того, военные силы НАТО под натиском американцев все ближе в российским границам, Вашингтон ведет планомерную политику зажимания России в тиски и провоцирует ее на раскручивание гонки вооружений.

В канву всего происходящего желание Трампа как можно быстрее встретиться с Путиным как-то не укладывается. Остается надеяться, что американский лидер неожиданно решил покаяться за все грехи и вывести отношения Москвы и Вашингтона на цивилизованный уровень. Но это предположение, скорее, из области фантастики, чем реальной политики.

Автор: Александр Комаров22 марта 2018, 21:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живут восемь внуков Дональда Трампа

567

Политика

Зачем Трамп лебезит перед Путиным
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона

Шоу-бизнес

Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
У Натальи Фриске родились малыши
Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать
Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!

Проишествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами

Примадонна призналась, что ей уже трудно дышать и ходить
Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки

Узнав о страшном диагнозе, певица испугалась за сына
Шоу-бизнес

Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова

Врач рассказал, от чего всю жизнь мучился артист
Происшествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор

Новые подробности громкого дела

Гороскоп

Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках

Регионы

Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru