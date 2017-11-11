"Сам пришел": Трамп и Путин пошептались на глазах толпы
Короткая беседа "на ногах" состоялась перед церемонией фотографирования на второй день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит во Вьетнаме. Перед церемонией фотографирования участников форума Трамп подошел к Путину.
"Сам пришел: Трамп подошел к Путину перед началом заседания саммита и президенты немного поговорили", – сообщил на своей странице в Twitter журналист Дмитрий Смирнов, добавив к посту видео.
На кадрах видно, как лидер США подходит к Путину и слегка хлопает его по спине. После этого президенты жмут друг другу руки. Владимир Путин что-то говорит на ухо своему коллеге, а тот также отвечает.
К месту фотографирования лидеры России и США идут рядом, тихо переговариваются и оживленно жестикулируют при этом. Беседа прошла на глазах у целой толпы журналистов и глав государств. О чем именно говорили президенты, на данный момент неизвестно.
Сам пришел: Трамп подошел к Путину перед началом заседания саммита и президенты немного поговорили pic.twitter.com/IEAUUcikHU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2017 г.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что формальной встречи Трампа и Путина на саммите АТЭС не будет по причине плотного графика американского президента. В свою очередь представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что от американской стороны поступают противоречивые заявления по поводу встречи двух лидеров. По его словам, Путин и Трамп так или иначе пересекутся во Вьетнаме.
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