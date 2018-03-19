Польша решила напасть на Россию "из солидарности"

Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил, что Польша может выслать российских дипломатов из страны в ближайшее время. Такое решение было принято на фоне скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Правительство Польши рассматривает такой шаг как проявление солидарности с действиями английских властей после резонансного дела с участием бывшего русского разведчика. Страны намерены стремиться к совместным действиям, которые будут в максимальной степени ощутимы для России.

Это могут быть как санкции против российских дипломатов и людей вокруг Владимира Путина, так и действия, направленные на экономические интересы Москвы. Переговоры по этим темам продолжаются с прошлой недели, однако решение откладывалось до получения результатов президентских выборов в России, сообщает "Газета.ru".



Ранее стало известно, что в связи с покушением на убийство бывшего шпиона Сергея Скрипаля британцы выслали из страны 23 российских дипломата. Также было объявлено о планах на дальнейшие санкции.

"Это урок, извлеченный после убийства Александра Литвиненко (агента российской разведки, который бежал в Великобританию. – Прим. ред.) в 2006 году. В то время власти Великобритании не отреагировали должным образом, что привело к повторению аналогичного инцидента", – заявил бывший глава Агентства внешней разведки Польши Гжегож Малецкий.

По словам бывшего заместителя главы польского МИДа Павла Залевского, требуются гораздо более решительные действия по отношению к России. "Необходим комплексный подход, но пока его не видно — высылка дипломатов имеет мало практического значения. Следующие санкции будут направлены непосредственно на окружение Путина и на активы русских олигархов в Лондоне", – сказал Залевский.