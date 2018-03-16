У Абрамовича отбирают "Челси" из-за Скрипаля

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович может попасть под новые санкции против россиян, которые хочет ввести Великобритания. Если будет доказано коррупционное происхождение активов предпринимателя, капитал будет конфискован.

Власти Великобритании рассматривают возможность подготовки специального закона о гражданах России, которых могут заподозрить в коррупции. Если будет доказано, что капиталы того или иного гражданина России в Англии имеют коррупционное происхождение, местные власти изымут эти активы.

Новый закон в теории может быть направлен абсолютно на любого российского бизнесмена, а также коснуться тех средств, которые имеются во владении у подозреваемых, сообщает издание The Times. Нововведение напрямую затронет и футбольные клубы, принадлежащие российским бизнесменам: например, "Челси" Романа Абрамовича или "Арсенал", акционером которого является Алишер Усманов.

Серьезные трудности могут ждать российских предпринимателей из-за инцидента с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. До этого сообщалось, что экс-полковник ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 4 марта в городе Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко отреагировала на резонансное дело, заявив, что британское правительство и королевская семья откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию, однако английская национальная сборная по футболу затронута не была.