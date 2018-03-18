Нынешний президент набирает больше 73% голосов
Нынешний глава государства Владимир Путин лидирует на президентских
выборах. Таковы данные Центризбиркома после обработки 30% итоговых протоколов. Кандидат
от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с показателем чуть менее 15%
голосов. Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский (около 6,7%). На
четвертом месте – Ксения Собчак (почти 1,4%). Далее идут: Григорий Явлинский (0,78%),
Сергей Бабурин (0,63%), Максим Сурайкин (0,62%) и Борис Титов (0,61%).
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