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Политика

Как пройдут выборы президента России в Иерусалиме

Фото: Dni.Ru
В день голосования, 18 марта, избирательные участки откроются не только на территории России, но и за пределами нашей страны. Речь идет примерно от полутора сотнях стран, где проживают и работают наши соотечественники. В Израиле, куда переехали или временно находятся многие россияне, откроется 14 участков. 

Продолжение: Тесть воткнул нож в спину Грудинина
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Одно из мест, где можно будет отдать свой голос за кандидата на пост российского президента, станет Иерусалим. Избирательный участок расположится в Сергиевском подворье, которое принадлежит Императорскому православному палестинскому обществу (ИППО). Любопытно, что какое-то время назад подобное невозможно было и представить.

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Двухэтажное здание с башней на улице Heleni ha-Malka лишь кажется большим. На самом деле оно занимает отнюдь не целый квартал, так как внутри расположился большой двор. Подворье появилось в 1889 году, и больше четверти века, пока оно принадлежало Российской империи (а именно дореволюционному ИППО), его статус не вызывал вопросов. Потом все изменилось.

В течение долгих лет велись переговоры о статусе объекта. И лишь личное вмешательство президента Владимира Путина подвигло власти Израиля на то, чтобы вернуть его России. Годы ушли на реставрацию, которой руководил заместитель председателя Императорского православного палестинского общества Игорь Ашурбейли. В 2017-м подворье вновь открыло свои двери.

Когда встал вопрос о размещении в Иерусалиме избирательного участка, ИППО предложило использовать помещение подворья. Первый с 1917 года директор Общества в Израиле Игорь Ашурбейли согласовал соответствующее решение с председателем ИППО Сергеем Степашиным, и территория подворья была безвозмездно предоставлена для проведения голосования.

Сергиевское подворье. Фото: Иерусалимское отделение ИППО

Как и в нашей стране, отдать свой голос живущие в Израиле россияне смогут с 08:00 до 20:00. Каждый пришедший получит точно такие же бюллетени, где будут указаны восемь фамилий кандидатов в президенты России. Соотечественники в Израиле отмечают особую важность нашей страны в истории человечества и, в частности, на Святой земле.

Напомним, современное Сергиевское подворье – центр русской жизни в Иерусалиме, который повторно открылся восемь месяцев назад. Местные жители признаются: без него уже сложно представить культурную жизнь Израиля.

Кстати, именно здесь проходило празднование 170-летия Русской духовной миссии в Иерусалиме, здесь же возрождались знаменитые Антониновские чтения. В подворье создан клуб гидов по городам Израиля, открыты музей и православная воскресная школа. В ИППО отмечают, что это только начало длинного пути.

Вход на подворье. Фото: ru.wikipedia.org

Тем временем, Россия и Императорское православное палестинское общество пытаются вернуть другое имущество, принадлежавшее раньше Российской империи. И получается, что Сергиевское подворье пока одно за всех представляет нашу страну в Иерусалиме. На его территории регулярно проходят выставки и концерты, верующие встречаются со священнослужителями и общественными деятелями.

Возможность разместить на территории подворья избирательный участок в ИППО называют маленькой, символической, но очень почетной обязанностью. Ведь это делается для нескольких сотен или даже тысяч граждан России, которые получат возможность выразить свое мнение. Эти выборы обещают стать самыми мирными с конца 1980-х годов. В Обществе рассчитывают, что таким же мирным будет небо над великой Россией и многострадальным Иерусалимом.

16 марта 2018, 11:08

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