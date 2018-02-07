Наглый украинский посол взбесил немецких депутатов

Немецкие депутаты возмущены наглостью посла Украины. Андрей Мельник решил отчитать парламентариев за посещение Крыма.

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"Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии", – заявил депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмут Цайфельд. Таким образом он ответил на твит посла Украины Андрея Мельника.

Последний выложил в свой Twitter фотографии своей беседы с представителями фракции "Альтернатива для Германии", которые недавно побывали в Крыму. "Это был очень сложный, но полезный разговор с руководством фракции. Спасибо за понимание и надеюсь, такие инциденты не повторятся", – написал Мельник.

Ранее он заявил, что ему пришлось вправить мозги "провинившимся депутатам": "Мне пришлось выполнить малоприятную но необходимую миссию: вправить членам фракции "Альтернатива для Германии" и Парламента Северного Рейна-Вестфалии мозги. Их авантюрные коллеги совершили нелегальную поездку в Крым. Кажется, на холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от поступка своих членов".

Es war ein sehr schwieriges, aber nützliches Gespräch mit der Spitze der AfD-Fraktion im Landtag @AfD_FraktionNRW @tritschler zur illegalen Krim-Reise: 1) danke für das Verständnis, 2) hoffe, dass solche Zwischenfälle sich nicht wiederholen, 3) lade die Partei in die #Ukraine ein pic.twitter.com/H9NsSpb7wJ — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 7 февраля 2018 г.

Кроме того, Мельник назвал депутатов, нанесших визит в Крым, горе политиками и заявил, что против них возбуждены уголовные дела. "Незаконная поездка горе-политиков в Крым – это не "выходка тинейджеров, а уголовное преступление с очень серьезными последствиями". Поэтому прокуратура Украины начала расследование", – написал мельник. Не удивительно, что подобные высказывания дипломата взбесили немецких парламентариев.

Незаконна поїздка ����горе-політиків до Криму - це «не витівка тінейджерів, а кримінальний злочин із дуже тяжкими наслідками». Тому ����прокуратура почала розслідування: інтерв‘ю для впливової газети @tagesspiegel (220 тис. читачів) https://t.co/yZdjWFsOGA pic.twitter.com/n60HSUmjyO — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 6 февраля 2018 г.

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что руководство Германии резко отреагировало на посещение депутатами Крыма. По словам представителя правительства страны Штеффана Зайберта, руководство страны "критически относится" к любым визитам немецких депутатов на полуостров.

По словам чиновника, о поездке парламентариев в правительстве ФРГ узнали из средств массовой информации. "Мы принципиально критически относимся к таким поездкам, но частные поездки не подпадают под санкции", – заявил он.