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Политика

Униженный Порошенко задумал новую провокацию

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинские власти вряд ли в ближайшее время решатся на еще одну попытку прорыва кораблей через Керченский пролив. Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский уверен, что у президента Незалежной Петра Порошенко остался единственный вариант – наступление в Донбассе.
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Ополченец напомнил: он сомневался, что Порошенко будет продлевать военное положение и ради этого пойдет на очередную провокацию. "Во-первых, он отрепетировал спектакль, во-вторых – у него нет промежуточного сценария", – написал Ходаковский в своем блоге.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По его словам, повторение произошедшего 25 ноября в Керченском проливе для украинского руководства крайне непродуктивно. "Законы жанра гласят, что нужно наращивать, а в запасе есть только крайний вариант в виде военной интервенции, на который еще нужно решиться", – пояснил ополченец.  

Последний козырь Петра Порошенко – наступление на Донбасс, уверен Ходаковский. Но пока украинский лидер пускать его в ход не будет – последствия слишком непредсказуемы. "Так что пожуем пока жвачку без сахара", - резюмировал донецкий командир. 

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Напомним, накануне Петр Порошенко отменил режим военного положения, действовавший в стране с конца ноября. На такой шаг лидер Незалежной решился после задержания украинских кораблей в Керченском проливе, вторгшихся в российские территориальные воды. 

Изначально украинский лидер хотел ввести военное положение на два месяца, что привело бы к отмене выборов, намеченных на март 2019 года. Однако Верховная рада одобрила введение особого режима на месяц. Порошенко заверил, что голосование состоится в намеченный срок.

Автор: Иван Поляков27 декабря 2018, 13:43
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