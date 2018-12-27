Униженный Порошенко задумал новую провокацию

Украинские власти вряд ли в ближайшее время решатся на еще одну попытку прорыва кораблей через Керченский пролив. Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский уверен, что у президента Незалежной Петра Порошенко остался единственный вариант – наступление в Донбассе.



прочитано 844 раза