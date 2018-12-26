Загнанный в угол Порошенко сел в лужу

Хитрый план Петра Порошенко по отмене президентских выборов на Украине с треском провалился. Очевидно, что безумный киевский режим просто испугался и решил не провоцировать Россию.

На Украине истек срок действия военного положения, а это значит, что через четыре дня можно начинать предвыборную кампанию. В предновогодние дни стоит ждать интересных новостей из Киева. Наблюдатели гадают – пойдет ли Порошенко с его рейтингом в 10% на выборы, ведь это будет заведомо проигрышным решением.

Порошенко ввел военное положение в приграничных с Россией областях месяц назад после своей же провокации в Черном море, когда украинские суда вторглись в территориальные воды нашей страны. Изначально президент запросил у Верховной рады срок в два месяца, но депутаты, посчитав, что в таком случае мартовские выборы придется точно отменять, не пошли на поводу у Порошенко и дали ему только месяц.

Очевидно, что после задержания украинских судов и ареста всех находившихся на них моряков, Порошенко больше не рискнул идти на конфронтацию с Россией и затаился. Теперь эксперты полагают, что хитрый президент может устроить провокацию перед Новым годом или в предстоящие каникулы.

Команда Порошенко может вновь вернуться к идее о введении военного положения в стране, если почувствует, что проигрывает выборы, так считает директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.





"Эта отмена военного положения не означает, что его не могут возобновить через два дня, через неделю, через месяц. В канун первого тура выборов или между первым и вторым турами выборов. Этот люфт до сих пор существует", – сказал эксперт в интервью РИА Новости.

По его прогнозу, Порошенко все-таки рискнет принять участие в выборах и будет пытаться за счет административного ресурса и силовых ведомств добиться победы".

Примерно также думают и на Украине: депутат Рады Юрий Бойко заявил, что введением военного положения Петр Порошенко хотел сорвать выборы, но все обернулось экономическими и моральными потерями для страны и людей. По мнению нардепа, никаких предпосылок для военного положения в стране не было. В 2014 году во время бойни в Донбассе была более страшная ситуация, но тогда Порошенко почему-то не поставил под ружье всю страну.





По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Петр Порошенко протестировал военное положение в нескольких регионах страны, чтобы впоследствии иметь возможность ввести его на территории всей Украины для отмены президентских выборов.

"Единственный шанс у него – это вообще отменить выборы, для этого, конечно, идеально подходит военное положение по всей стране, ради этого он и тестировал эту историю", - сказал эксперт и отметил, что теперь дело за западными кураторами Порошенко – позволят ли они действовать ему именно так.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк уверен в том, что Порошенко и дальше продолжит готовить провокации в отношении России.

#Порошенко поддерживает продление особых мер на границе Украины после окончания действия военного положения https://t.co/D5KLkvOd4X#военноеположение — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 26 декабря 2018 г.

"Нельзя исключать, что Порошенко от страха потерять власть организует что-то совершенно вопиющее. Все более очевидно, что неадекватность и непредсказуемость нынешнего украинского руководителя даже для его заокеанских покровителей становится все большим фактором риска", – сказал депутат.

По мнению Железняка, столь мучительно выдуманное Порошенко военное положение, которое он лелеял как самое хитрое предвыборное оружие, закончилось позорным пшиком.

Видимо и весь президентский срок пришедшего на крови Майдана Порошенко тоже завершится ничем. Никаких достижений за годы его правления Украина добиться не смогла. Все, что оставит после себя нынешний лидер Незалежной – горы трупов в Донбассе, обнищавшее и разбегающееся население, разорванная в клочья экономика и коррумпированная во всех вертикалях и горизонталях власть.