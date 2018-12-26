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Политика

Загнанный в угол Порошенко сел в лужу

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Хитрый план Петра Порошенко по отмене президентских выборов на Украине с треском провалился. Очевидно, что безумный киевский режим просто испугался и решил не провоцировать Россию.

Продолжение: Война отменяется: перепуганный Порошенко включил заднюю
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На Украине истек срок действия военного положения, а это значит, что через четыре дня можно начинать предвыборную кампанию. В предновогодние дни стоит ждать интересных новостей из Киева. Наблюдатели гадают – пойдет ли Порошенко с его рейтингом в 10% на выборы, ведь это будет заведомо проигрышным решением.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Порошенко ввел военное положение в приграничных с Россией областях месяц назад после своей же провокации в Черном море, когда украинские суда вторглись в территориальные воды нашей страны. Изначально президент запросил у Верховной рады срок в два месяца, но депутаты, посчитав, что в таком случае мартовские выборы придется точно отменять, не пошли на поводу у Порошенко и дали ему только месяц.

Очевидно, что после задержания украинских судов и ареста всех находившихся на них моряков, Порошенко больше не рискнул идти на конфронтацию с Россией и затаился. Теперь эксперты полагают, что хитрый президент может устроить провокацию перед Новым годом или в предстоящие каникулы.

Команда Порошенко может вновь вернуться к идее о введении военного положения в стране, если почувствует, что проигрывает выборы, так считает директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

"Эта отмена военного положения не означает, что его не могут возобновить через два дня, через неделю, через месяц. В канун первого тура выборов или между первым и вторым турами выборов. Этот люфт до сих пор существует", – сказал эксперт в интервью РИА Новости.

По его прогнозу, Порошенко все-таки рискнет принять участие в выборах и будет пытаться за счет административного ресурса и силовых ведомств добиться победы".

Примерно также думают и на Украине: депутат Рады Юрий Бойко заявил, что введением военного положения Петр Порошенко хотел сорвать выборы, но все обернулось экономическими и моральными потерями для страны и людей. По мнению нардепа, никаких предпосылок для военного положения в стране не было. В 2014 году во время бойни в Донбассе была более страшная ситуация, но тогда Порошенко почему-то не поставил под ружье всю страну.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Петр Порошенко протестировал военное положение в нескольких регионах страны, чтобы впоследствии иметь возможность ввести его на территории всей Украины для отмены президентских выборов.

"Единственный шанс у него – это вообще отменить выборы, для этого, конечно, идеально подходит военное положение по всей стране, ради этого он и тестировал эту историю", - сказал эксперт и отметил, что теперь дело за западными кураторами Порошенко – позволят ли они действовать ему именно так.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк уверен в том, что Порошенко и дальше продолжит готовить провокации в отношении России.

"Нельзя исключать, что Порошенко от страха потерять власть организует что-то совершенно вопиющее. Все более очевидно, что неадекватность и непредсказуемость нынешнего украинского руководителя даже для его заокеанских покровителей становится все большим фактором риска", – сказал депутат.

По мнению Железняка, столь мучительно выдуманное Порошенко военное положение, которое он лелеял как самое хитрое предвыборное оружие, закончилось позорным пшиком.

Видимо и весь президентский срок пришедшего на крови Майдана Порошенко тоже завершится ничем. Никаких достижений за годы его правления Украина добиться не смогла. Все, что оставит после себя нынешний лидер Незалежной – горы трупов в Донбассе, обнищавшее и разбегающееся население, разорванная в клочья экономика и коррумпированная во всех вертикалях и горизонталях власть.

Автор: Александр Комаров26 декабря 2018, 22:03
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