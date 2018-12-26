Война отменяется: перепуганный Порошенко включил заднюю

Президент Украины Петр Порошенко отменил действовавший в стране режим военного положения. Лидер Незалежной решил, что мартовские выборы переносить нельзя.

Странная тяга Порошенко к демократическим принципам для него совсем не характерна. Лидер страны сделал заявление, в котором гарантировал проведение выборов 31 марта 2019 года. По его словам, военное положение не повлияло на дату голосования.

Здесь Порошенко слукавил – в его планах как раз была отмена голосования, ведь изначально он предлагал депутатам Верховной рады ввести военное положение не на один месяц, а на два. Тогда бы выборы точно пришлось отменить.

"Сейчас прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно обосновывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась", – сказал Порошенко.

Напомним, что 26 ноября Рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней. Поводом для этого решения стала провокация в Черном море, когда украинские корабли нарушили границу России.

Сьогодні, 26 грудня, під час засідання Ради національної безпеки і оборони, Президент України Петро Порошенко оголосив про закінчення дії воєнного стану. Нагадаємо, військовий стан вводився на 30 днів в десяти областях.#Ukraine #воєнний_стан #Порошенко pic.twitter.com/gQhcS3nRNQ — Рівне Today (@rivnetoday) 26 декабря 2018 г.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и проигнорировали сообщения пограничников ФСБ. Вечером суда были задержаны и доставлены в порт Керчь, все моряки были позже отправлены под арест. Им инкриминируется незаконное пересечение российской границы.

Киев обвинил Москву в агрессии и призвал Запад ввести против нее новые санкции. На этом фоне президент США Дональд Трамп даже отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите большой двадцатки в Аргентине.