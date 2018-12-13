Протесты в Париже готовились 50 лет

Об истоках широкого народного недовольства, вылившегося в массовые акции протеста во французских городах и в особенности в столице страны – в Париже, рассказал французский политолог, журналист Николя Шаррас. "Французы выходят на улицы, потому что они были выгнаны на периферию жизни страны. То есть Париж стал слишком дорогим городом, а повышение цен на бензин стало последней каплей. Он стал пристанищем международного кочевничества", – цитирует его НСН.

При этом экономические лозунги с течением времени сменились на политические. И речь идет даже не о требовании отставки французского президента. "Люди протестую не только против Макрона, а против мер, которые были приняты, в том числе его предшественниками начиная с 1968 года", подчеркнул Николя Шаррас.