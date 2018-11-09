Зачем артист Ефремов лезет в политику

Михаил Ефремов сделал сам себе не очень приятный подарок на день рождения – за несколько дней до 55-летнего юбилея раздул в обществе скандал и втянул в него коллег по цеху, политиков и общественных деятелей. Теперь заслуженного артиста хотят лишить высокого звания и таким образом наказать за предательство родины.

Славу скандалиста продолжатель знаменитой актерской династии и один из ярких артистов современности приобрел уже давно. Скандалы в театре, тяга к алкоголю и не совсем корректные заявления Ефремова всем хорошо известны.

Но в преддверии юбилея, который артист будет отмечать 10 ноября, он снова решил напомнить о себе. Непатриотические высказывания об империалистическом мороке, в котором находится Россия и передаче Крымского моста Украине как средстве решения всех проблем дали пищу для размышлений самым разным людям.

В адрес Ефремова прозвучали достаточно резкие комментарии, вплоть до предложения лишить его звания "Заслуженный артист России", которого он удостоился в 1995 году по указу первого президента Бориса Ельцина.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян считает, что в нынешних непростых условиях с талантливых и известных людей и спрос выше.

"На заслуженных и народных артистах в такое непростое время для отношений между странами, лежит большая ответственность. Если ты получил почетное звание, то неси его гордо и не позорь страну и ее людей за рубежом", – так Манукян прокомментировал выступление Ефремова на Украине.

Я считаю, что на примере Ефремова было бы правильно отработать механизм отзыва почетных званий. Иначе какой же ты народный или заслуженный, если ты за рубежом так неподобающе себя ведешь по отношению к своему народу и не несешь в итоге за это никакой ответственности?

С журналистами пообщался и известный режиссер Владимир Бортко. Он напомнил, что Ефремов получил звание за свой талант, а не за высказывания. При этом он подчеркнул, что категорически не согласен с тем, что говорит актер и все же выступил против лишения Михаила Ефремова звания заслуженного артиста.

С Бортко согласился и Виталий Милонов. "Это выглядит, как бы сказать, – чуть-чуть по-советски даже. Но его заслуги в прошлом никак не проецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему", – сказал депутат и признал, что Михаил Ефремов и сегодня остается ярким и интересным артистом.

"Но, к большому моему сожалению, он обратил свой талант на то, чтобы помогать злу, как мне кажется", – резюмировал Милонов.





В свою очередь, актер Михаил Пореченков выступил за сохранение звания Ефремова, признавшись при этом, что не слышал скандальных речей коллеги. "Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется", - пояснил Пореченков.

"Мало ли что может артист сказать в интервью", – вот так, по-простому откликнулся на просьбу прокомментировать скандал вокруг Ефремова известный юморист Владимир Винокур. Он призвал не судить строго актера и выразил уверенность, что Ефремов говорил не всерьез.





Среди адвокатов Ефремова ожидаемо оказалась и народная артистка России Лия Ахеджакова. Она призвала эксперта Манукяна не пиариться за чужой счет. "Конечно, я поддерживаю Ефремова! Если и я Манукяну не угодна, то пусть и мое звание берет", – возмутилась артистка.

Сам виновник торжества ответил на вопрос, как он относится к развернувшейся против него кампании и к предложению лишить его почетного звания, в своем фирменном стиле. "Меня это не интересует. По барабану. До свидания", - сказал Ефремов и положил трубку.



