Вашингтон нервничает из-за рядовой поездки Путина
Позицию американских властей относительно рабочего визита Путина в Абхазию высказала пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт. Внешнеполитическое ведомство сочло поездку президента России неуместной.
"США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии", – гласит текст специального заявления. В Госдепартаменте считают, что поездка Путина отрицательно скажется на безопасности и стабильности в регионе, передает Life.ru.
Важно отметить, что Вашингтон считает Абхазию оккупированной территорией Грузии. При этом кавказское государство позиционирует себя как самостоятельная республика.
Напомним, президент России Владимир Путин совершил поездку в Абхазию в начале августа. Глава государства встретился с руководителем республики Раулем Хаджимбой.
Негативно отнеслись к этому визиту и в Грузии. Как писали Dni.Ru, местные дипломаты выразили протест в связи с этой поездкой.
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