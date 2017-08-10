Вашингтон нервничает из-за рядовой поездки Путина

Госдепартамент США сделал специальное заявление по поводу визита президента России Владимира Путина в Абхазию. Рядовая поездка главы государства заставила понервничать дипломатов в Вашингтоне.

Позицию американских властей относительно рабочего визита Путина в Абхазию высказала пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт. Внешнеполитическое ведомство сочло поездку президента России неуместной.

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"США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии", – гласит текст специального заявления. В Госдепартаменте считают, что поездка Путина отрицательно скажется на безопасности и стабильности в регионе, передает Life.ru.

Важно отметить, что Вашингтон считает Абхазию оккупированной территорией Грузии. При этом кавказское государство позиционирует себя как самостоятельная республика.

Напомним, президент России Владимир Путин совершил поездку в Абхазию в начале августа. Глава государства встретился с руководителем республики Раулем Хаджимбой.

Негативно отнеслись к этому визиту и в Грузии. Как писали Dni.Ru, местные дипломаты выразили протест в связи с этой поездкой.