В России появится движение "За реальные дела!"
"Подходит к завершению работа нашего пятого состава Общественной палаты Российской Федерации, идет формирование нового. За это время нам удалось добиться серьезных результатов. Мы стремились быть максимально эффективными, работая в интересах общества, государства, граждан России.
Руководство Общероссийской организации "Офицеры России" выдвинуло мою кандидатуру на голосование для вхождения в новый состав Общественной палаты России", – написал Цветков на своей странице в Facebook.
Общественный деятель сообщил подписчикам, что за него выразили готовность проголосовать или уже сделали это подавляющее большинство членов Общественной палаты нового состава. "Считаю это оценкой не только моей работы, но и всех членов и экспертов Комиссии по безопасности Общественной палаты и "Офицеров России", - написал Цветков.
Наша команда доказала на конкретных делах и проектах, что является одной из самых профессиональных и успешных в общественной деятельности.
Цветков заявил, что при поддержке коллег и сподвижников берет на себя руководство движением и принимает ответственность за его будущее. "Наша работа станет более масштабной, мы будем постоянно повышать эффективность, реализовывая значимые для общества и государства инициативы", – обещает общественник.
Антон Цветков принял решение покинуть Общественную палату, так как полноценно и эффективно работать там в процессе становления нового движения, у него не хватит времени.
Впереди предстоит серьезная и сложная работа, но для нашей команды она выполнима.
"В движение "За реальные дела!" мы планируем вовлечь более миллиона человек. Создать политическую партию, принимать участие в муниципальных и региональных выборах и войти фракцией в новый созыв Госдумы", – продолжает Цветков.
Название нового движения он объясняет так: это и девиз, и программа, и позиция. "К решению любых вопросов, как на частном, так и на государственном уровне, нужно подходить не только реально, но и профессионально. Считаю, что это – должно стать национальной идеей!" – написал он.
Цветков выразил уверенность, что к движению "За реальные дела!" присоединятся многие общественные объединения, лидеры общественного мнения и эксперты.
"Наше движение, как и "Офицеры России", поддерживает курс президента России Владимира Путина. Также будем конструктивно взаимодействовать с ведущими политическими партиями и общественными объединениями. Вместе мы – сила!" – заключает Антон Цветков.
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