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Политика

Геи поссорили Кличко и "Правый сектор"

Виталий Кличко. Фото: Clemens Bilan/Gettyimages.ru
По указу киевской мэрии, во главе которой стоит боец Виталий Кличко, арку Дружбы народов частично перекрасили в радужные цвета. Процесс раскрашивания памятника сорвали активисты "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в России), обвинившие администрацию города в пропаганде ЛГБТ.
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Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский объявил, что изменение арки Дружбы народов является незаконным. Он считает, что памятник решили перекрасить к конкурсу "Евровидение", чтобы "понравиться Европе". "Хотя арка Дружбы народов, конечно, устаревший памятник, не особенно нужный, он входит в список национальных памятников, что там менять, это просто противозаконно", – заявил представитель организации.

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В связи с этим члены "Правого сектора" 27 апреля решили сорвать перекрашивание арки в радужные цвета. По словам Скоропадского, они не только заблокировали рабочим доступ к памятнику, но и вызвали стражей порядка, объяснив им, что изменение облика монумента является незаконным.

В то же время спикер экстремистов пояснил, что "радужная" арка Дружбы народов – это скрытая пропаганда ЛГБТ. "Когда сюда приедет огромное число людей из всех уголков Европы, то киевская власть попытается позиционировать Украину и украинскую столицу как столицу разврата. Безусловно, нас это не устраивает", – заявил Артем Скоропадский.

Представитель "Правого сектора" также предложил альтернативу Виталию Кличко. По словам спикера организации, "если власть так хочет украсить эту Арку к Евровидению, то пусть украсит ее народным орнаментами". При этом Артем Скоропадский отметил, что пока мэрия не отреагировала на действия экстремистов. "Мы это так не оставим, и никакой ЛГБТ-символики там не будет!”, – заключил он.

Добавим, подрядчик перекрашивания арки заявил, что работы приостановлены до 28 апреля 2017 года. "Будем ждать решения КМДА (Киевской городской государственной администрации. – Прим. ред.)", – заявил он.

Напомним, арка Дружбы народов была установлена в центре Киева в 1982 году к юбилею основания СССР. К конкурсу "Евровидение" правительство города решило не только разукрасить, но и переименовать памятник. Он будет называться "Арка разнообрания". В администрации объяснили, что монумент вернут к первоначальному виду по окончании конкурса.

Автор: Константин Улюкаев27 апреля 2017, 19:33

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