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Политика

Почему Путин так активно поддерживает Асада

Башар Асад и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, почему Владимир Путин поддерживает главу сирийского государства Башара Асада. По его словам, Москва и Дамаск ведут совместную борьбу с терроризмом.
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"Асад – президент Сирии, легитимный руководитель страны, и армия, которой он командует, воюет с боевиками, контролирующими большую часть территории республики", – отметил Песков в беседе с журналистами. При этом он подчеркнул, что Россия также преследует цели борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.

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Кроме того, заявил Песков, ставить вопросы о прекращении поддержки Москвой Дамаска все равно, что говорить о прекращении усилий по борьбе с так называемым Исламским государством (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.). "Это, наверное, релевантно призывам прекратить какую-то помощь и развязать руки террористам с тем, чтобы они продолжили наступление на законные власти в Сирии", – добавил пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее влиятельная британская газета The Daily Telegraph написала о том, что Россия сможет вновь присоединиться к организации G7 ("Большая семерка") в обмен на отказ от поддержки президента Сирии Башара Асада. В противном случае в отношении Москвы будут введены новые санкции. По некоторым сведениям, именно с таким предложением прилетел в Москву во вторник, 11 апреля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press

Обстановка вокруг Сирии резко обострилась 7 апреля, когда Соединенные Штаты нанесли удар по аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Президент США Дональд Трамп в своем обращении заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада осуществлялась химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.

Комментируя произошедшее, Владимир Путин назвал удар Соединенных Штатов агрессией против суверенного государства. Кроме того, глава России заявил, что происходящее вокруг арабской республики сильно напоминает события 2003 года, когда представители США в Совете Безопасности ООН показывали химическое оружие, которым якобы обладает иракский режим Саддама Хусейна. "После этого в Ираке началась военная кампания, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене", – сказал он.

Путин отметил, что то же самое происходит и сейчас. "Опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в связи с этим наших замечательных писателей. Хочется сказать: скучно, девочки! Мы все это уже видели, наблюдали", – добавил глава российского государства по итогам встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Автор: Иван Поляков12 апреля 2017, 14:18

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