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Политика

Грубый Трамп напал на Россию за поддержку "животного" Асада

Дональд Трамп. Фото: Olivier Douliery-Pool/Getty Images
Президент США недоволен поддержкой, которую Россия оказывает режиму Башара Асада. Недоволен настолько, что забывает о приличиях. В интервью американскому телевидению Дональд Трамп назвал сирийского лидера "животным".
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Позиция американского президента, как всякого истинного шоумена, изменяется вместе с направлением ветра. Заявлявший ранее о том, что смещение Башара Асада перестало быть приоритетным для США, хозяин Белого дома внезапно встал на точку зрения "ястребов" вроде Джона Маккейна.

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Дональд Джон Трамп президент США

Проблем в Сирии вообще не было бы, если Россия не поддерживала официальный Дамаск, заявил Дональд Трамп в интервью Fox Business. При этом говорил настолько эмоционально, что перестал следить за языком. Хотя, может, это была нарочитая грубость.

"Если бы Россия не связалась с Сирией и не стала бы поддерживать это животное (Асада), проблем бы не было. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", – сказал Трамп в интервью.

Вместе с тем, Трамп заявил, что вводить войска в Сирию не намерен. А свое решение нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат президент США объяснил следующим образом. "Когда я вижу, как используется ужасное, просто ужасное химическое оружие… вижу этих детей, умирающих на руках своих отцов – я зову генерала Маттиса", – сказал Трамп, сдерживая скупую мужскую слезу.

Напомним, что эксперты – в большинстве своем западные – изучив съемки с места химической атаки в Идлибе (якобы, бомбы сбросили сирийские самолеты), подвергли сомнению подлинность видеоматериалов. Часть из них специалисты назвали постановкой. На остальных же, убеждены медики, нет признаков отравления боевым газом зарином.  

ВКС России действуют в Сирии по запросу официального Дамаска, наносят удары по террористам. Что же касается коалиции во главе США, то ее поле деятельности – Ирак, а в Сирии она не согласовывает свои действия с правительством Асада.

Автор: Игорь Силецкий12 апреля 2017, 09:50

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