В России появилась организация по защите малого и среднего бизнеса

В начале апреля в Москве пройдет учредительный съезд Всероссийской организации "Общественный штаб реализации президентских программ". Новое движение займется защитой малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне в регионах России.

Президентские инициативы зачастую не доходят до рядовых предпринимателей из-за связи чиновников на местах с олигархами. Для того, чтобы разорвать эти порочные связи и наладить более тесные и эффективные контакты бизнеса с муниципальными и региональными чиновниками создается новая организация. По словам члена оргкомитета Общественного штаба реализации президентских программ Сергея Маркова, инициатива о создании движения пришла снизу, а его и других участников оргкомитета лишь пригласили помочь.

Среди членов оргкомитета – предприниматель из Нижегородской области Игорь Постников, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, директор Центра эффективных политических коммуникаций Надежда Муравьева и доцент кафедры российской политики факультета политологии МГУ Сергей Володенков. Оргкомитет учредительного съезда организации возглавил адвокат Московской коллегии адвокатов Кирилл Иванов.

В планах организации к осени 2017 года сформировать порядка 500 местных отделений и 75 региональных. "Уже сейчас, при подготовке к съезду мы объединили представителей 64 регионов и 312 российских муниципалитетов", – отметила Надежда Муравьева.

Политолог Сергей Марков на первой пресс-конференции Общественного штаба реализации президентских программ рассказал, что инициаторы движения рассматривают Общероссийский народный фронт как дружественную им структуру, однако считают важным создание новой. Пересечение интересов, если и будет, то пойдет на пользу общему делу, считает Марков, который, является доверенным лицом Президента Владимира Путина и членом ОНФ.





Председатель оргкомитета учредительного съезда новой общественной организации московский адвокат Кирилл Иванов убежден в том, что основой развития России и отечественной экономики в современных условиях является средний класс, который своими усилиями создает новые рабочие места, новые товары и услуги, а также исправно платит налоги в бюджет, внося свою лепту в ВВП страны. "Мы – те самые люди, которые на своих плечах ежедневно несут груз ответственности перед своими семьями, работниками и перед самими собой", – сказал Иванов.

"Мы уверены, что способны создать современную и эффективную экономику, отвечающую современным условиям жизни и потребностям общества, свободную от коррупции и чиновничьего произвола".

Члены организации, в первую очередь, намерены использовать эффективные практики, позволяющие строить рабочие взаимоотношения власти и бизнеса, которые будут работать на развитие муниципалитетов в частности и России в целом. Прежде всего, это общественный глубокий мониторинг показателей развития муниципалитетов в социальных и экономических вопросах (если брать, например, бизнес-сферу, то это и личный прием предпринимателей в муниципалитетах, и специальные исследования, которые позволят увидеть картину в комплексе).

После мониторинга – передача информации в вышестоящие органы власти, в том числе контролирующие и надзорные, вовлечение широкой общественности и СМИ в обсуждение проблемных точек и путей развития, разработка и внесение законодательных инициатив. Общественный штаб ставит себе задачу создать такую организационную сеть, которая сможет оперативно и объективно оценивать положение на местах, предотвращая конфликтные ситуации в любой сфере, и, особенно, в сфере малого и среднего бизнеса.





Кирилл Иванов подчеркнул, что зачастую на местах чиновники местного самоуправления работают недостаточно эффективно в деле взаимодействия с бизнесом. Один из создателей движения, предприниматель Игорь Постников привел пример недобросовестного отношения муниципальных властей к представителям малого и среднего бизнеса в городе Павлово Нижегородской области. Там, по его словам, наблюдается беспрецедентное давление чиновников на предпринимателей.

"Почему такое происходит на местах, почему местная власть действует безнаказанно? Потому что никто ничего не знает. Как говорится, до царя далеко, до бога высоко", – отметил Кирилл Иванов. – "Наша организация намерена сократить это расстояние для решение назревших проблем, помочь предотвратить конфликтные ситуации и заняться первопричинами происходящего, чтобы на корню решить возникновение подобных ситуаций в будущем.

Наши мониторинги и живое общение позволят увидеть реальную объективную картину в каждом регионе и в каждом муниципалитете. И после этого мы сможем предлагать решения, законодательные инициативы и настраивать диалог всех заинтересованных сторон. "

Доктор политических наук Сергей Володенков пообещал, что на основе специального мониторинга, с привлечением научных кадров ведущих ВУЗов России, новое движение составит карту проблемных территорий России. На ней будут обозначены регионы, в которых предпринимателям из-за их непростых отношений с властями, живется несладко. Там активная работа с муниципалитетами будет вестись в первую очередь.





Также Общественный штаб подготовит карты транспарентности муниципальных органов власти Москвы и Санкт-Петербурга. В преддверие столичных муниципальных выборов, в начале июля, авторы обещают подробно рассказать о том, насколько эффективно и открыто работает каждая московская управа.

Наряду с этим, для достижения своих целей новое движение считает необходимым представлять свои интересы в муниципальных органах власти, способствуя формированию эффективной законодательной базы, направленной на поддержку активных и инициативных людей в сфере экономики, на обеспечение честных и прозрачных правил ведения бизнеса, на социальную защиту тех, кто нуждается в помощи.





Для этого, после проведения учредительного съезда и оформления необходимых регистрационных документов, общественная организация намерена принять участие в местных выборах. По словам члена оргкомитета, директора Центра эффективных политических коммуникаций Надежды Муравьевой, в Москве Общественный штаб реализации президентских программ планирует заявить о себе как минимум в 30% округов на предстоящих в этом году муниципальных выборах.

Как заявили учредители движения, двери их организации открыты для всех активных и инициативных граждан, которым небезразличны интересы страны.