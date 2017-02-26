США собираются выйти из Совета ООН по правам человека

Американские власти рассматривают вариант выхода из Совета ООН по правам человека, передает РИА Новости. Администрация Дональда Трампа задумалась о таком шаге из-за влияния Совета на принятие направленной против Израиля резолюции ООН. Речь идет о документе, принятом 23 декабря. В нем действия Израиля были расценены как грубое нарушение международных законов. При этом США не воспользовались своим правом вето, несмотря на то, что на этом настаивал Израиль. Вопрос о выходе США из Совета по правам человека, как ожидается, будут рассматриваться на следующей сессии организации. Однако окончательного решения в столь короткий срок ждать пока не стоит.