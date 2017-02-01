МИД Норвегии отчитал российского посла

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало российского посла Теймураза Рамишвили. Местные власти выразили протест в связи с сообщениями об отказе в выдаче виз норвежским депутатам.

"Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение и все это время надеялись, что будет возможным найти выход, поскольку речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне", – гласит текст официального пресс-релиза норвежского внешнеполитического ведомства. Местные власти предположили, что основанием для отказа в выдаче виз стало присоединение Норвегии к санкциям против России, передает РИА Новости.

