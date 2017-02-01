Украина возглавила Совбез ООН

Согласно данным, размещенным на официальном сейте Совета Безопасности ООН, возглавлять его с 1 февраля будет Украина. Истекут ее полномочия в конце месяца. В марте придет очередь Великобритании. Очередность стран на весь год уже известна.

Швеция (Январь)

Украина (Февраль) Великобритания (Март) США (Апрель) Уругвай (Май) Боливия (Июнь) Китай (Июль) Египет (Август) Эфиопия (Сентябрь) Франция (Октябрь) Италия (Ноябрь) Япония (Декабрь)