Украина возглавила Совбез ООН

Представители администрации Трампа не будут посещать телеканал CNN
Европейские политики начали реалистичнее воспринимать события на востоке Украины
Согласно данным, размещенным на официальном сейте Совета Безопасности ООН, возглавлять его с 1 февраля будет Украина. Истекут ее полномочия в конце месяца. В марте придет очередь Великобритании. Очередность стран на весь год уже известна.
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