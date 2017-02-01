Белый дом объявил бойкот неугодным журналистам

Руководство Белого дома не будет отправлять своих представителей на программы канала CNN. "Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу повестку", – цитирует одного из сотрудников "Газета.ru". По его словам, CNN таким местом не является. При этом речь идет только об игнорировании передач: на вопросы репортеров телеканала чиновники из администрации Дональда Трампа отвечать будут.