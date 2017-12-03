Глава индонезийского парламента назвал Путина своим кумиром

Спикер Народного консультативного конгресса (парламента) Индонезии Зулькифли Хасан прибыл в Россию на международную конференцию "Парламентарии против наркотиков", организованную Госдумой. По словам законодателя, он давно восхищается нашей страной и считает президента Владимира Путина своим кумиром.

"Я приехал в страну, которой давно восхищаюсь, и президент которой является моим кумиром", – сказал Хасан. Стоит отметить, что это его первое посещение России.

Парламентарий выразил надежду, что в ходе конференции ее участникам удастся найти пути решения проблемы наркомании. "Надеюсь, что сотрудничество – как многостороннее, так и двустороннее между нашими странами будет расти", – добавил председатель Народного консультативного конгресса Индонезии.

Международная конференция "Парламентарии против наркотиков" пройдет 4 декабря в стенах нижней палаты российского парламента. На нее приглашены представители законодательных органов 43 стран: Ирана, Пакистана, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Мексики, Сербии, Филиппин и других.

Главная цель мероприятия – создать и укрепить международное сотрудничество парламентов в деле борьбы с наркотической угрозой, усовершенствовать правовую базу, направленную на решение этой проблемы.

В ходе пленарного заседания конференции ожидаются выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина, заместителя генсекретаря ООГ, исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Юрия Федотова, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Рашида Алимова, а также министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

После завершения пленарного заседания участники будут работать в рамках трех тематических секций. Первая будет посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, а третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой.