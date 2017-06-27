Международную антинаркотическую конференцию предложили провести в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Южную Корею пригласил спикеров парламентов Евразии на международную конференцию "Парламентарии против наркотиков" в Москве. Об этом сообщил глава международного комитета нижней палаты российского парламента Леонид Слуцкий.



По его словам, инициаторами проведения конференции в декабре на площадке Госдумы выступили Володин и исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов. Как отметил депутат, коллеги спикера Госдумы в ходе двусторонних встреч согласились приехать на конференцию Слуцкий.

Володин, напоминает РБК, провел встречи со спикерами парламентов Армении, Чехии, Афганистана, Словакии, Азербайджана и Казахстана. "Почти все страны СНГ будут, потому что они втянуты в наркотрафик из Афганистана", - сказал Слуцкий, добавив, что в конференции примут участие также представители США.

На конференции, по словам российского законодателя, выступят глава МИД Сергей Лавров и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. "До сих пор в международном антинаркотическом сотрудничестве парламентская составляющая отсутствовала", – заметил Слуцкий.

Отметим, что кроме российской делегации в Сеул в эти дни приехали представители еще 27 стран (в прошлой встрече принимали участие 18 государств). Первое совещание прошло около года назад в Москве, с тех пор международный интерес к парламентской площадке только увеличивается. Впервые на мероприятие приехали делегации из стран Евросоюза – Чехии, Словакии и Венгрии. Весь день накануне основного мероприятия российские депутаты провели в серии встреч.