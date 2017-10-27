Почему Сербия не хочет плясать под американскую дудку

Сербия – одна из немногих европейских стран, желающих сблизиться с Россией. Влияние Вашингтона на государства Старого Света велико, но эксперты полагают, что Белград сможет охладить пыл американских ястребов.

Реакция Сербии на недавнее заявление Госдепа поможет ей улучшить отношения с Россией, полагает старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков. В интервью НСН он заверил, что для США эта ситуация не чревата ничем.

"Для Сербии это возможность улучшить отношения с Россией. Безусловно, в России данное выступление сербов будет воспринято положительно", – отметил эксперт.

Колосков напомнил, что отношения двух стран имеют давнюю историю. "Сербию и Россию связывает множество зримых и незримых нитей", – сказал он.





Ранее в Госдепартаменте США выразили обеспокоенность сближением Сербии с Россией. А заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи вовсе потребовал от Белграда не сидеть на двух стульях и сделать выбор между Россией и Западом.

Министр иностранных дел и первый вице‐премьер Сербии Ивица Дачич ответил на это высказывание. Дипломат выразил недоумение по поводу слов американского коллеги и посоветовал Вашингтону меньше увлекаться фантастикой.

"Сербия работает и будет работать в соответствии со своими национальными интересами, независимо от того, что кто-то говорит со стороны. Сербию не интересуют чужие стулья. У нас нет двух стульев, он у нас один, и это Сербия", – сказал Дачич.

Дипломат подчеркнул, что Белград сам решит вопрос о статусе Российско-сербского гуманитарного центра, где числятся "пять сербов, четверо россиян и один пес". "Если это то, чего Америка должна бояться, тогда этот мир действительно дошел до своей противоположности", – заключил глава МИД Сербии.

Еще одно заявление в поддержку России прозвучало две недели назад: спикер народной скупщины Сербии заявила, что Москва может рассчитывать на поддержку по всем вопросам, отвечающим интересам двух стран. По словам Маи Гойкович, сербские парламентарии выступают за возвращение полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и возобновление ее работы в организации.