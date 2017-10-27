Сербия поставила США на место

Министр иностранных дел и первый вице‐премьер Сербии Ивица Дачич ответил на высказывание заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи о том, что Белград "сидит на двух стульях". Дипломат выразил недоумение по поводу слов своего американского коллеги и посоветовал Вашингтону меньше увлекаться фантастикой.

"Сербия работает и будет работать в соответствии со своими национальными интересами, независимо от того, что кто-то говорит со стороны. Сербию не интересуют чужие стулья. У нас нет двух стульев, он у нас один, и это Сербия", – цитирует Дачича Russia Today.

Дипломат заявил, что не понимает, почему Белград не может находиться между Востоком и Западом. Кроме того, Дачич предположил, что в Госдепе США слишком много смотрели фильм "Война миров". Он посоветовал американским коллегам меньше увлекаться научной фантастикой, пишет газета "Известия".

Также дипломат подчеркнул, что Белград сам решил вопрос о статусе Российско-сербского гуманитарного центра, в котором числятся "пять сербов, четверо россиян и один пес". "Если это то, чего Америка должна бояться, тогда этот мир действительно дошел до своей противоположности", – заключил Дачич.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи выразил озабоченность близкими отношениями между Сербией и Россией. Тревогу представителя Госдепа также вызвало то, что Белград находится между Москвой и Брюсселем. В связи с этим МИД России призвал США не навязывать другим "свои враждебные идеологизированные стереотипы".