Сербия поставила США на место
"Сербия работает и будет работать в соответствии со своими национальными интересами, независимо от того, что кто-то говорит со стороны. Сербию не интересуют чужие стулья. У нас нет двух стульев, он у нас один, и это Сербия", – цитирует Дачича Russia Today.
Дипломат заявил, что не понимает, почему Белград не может находиться между Востоком и Западом. Кроме того, Дачич предположил, что в Госдепе США слишком много смотрели фильм "Война миров". Он посоветовал американским коллегам меньше увлекаться научной фантастикой, пишет газета "Известия".
Также дипломат подчеркнул, что Белград сам решил вопрос о статусе Российско-сербского гуманитарного центра, в котором числятся "пять сербов, четверо россиян и один пес". "Если это то, чего Америка должна бояться, тогда этот мир действительно дошел до своей противоположности", – заключил Дачич.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи выразил озабоченность близкими отношениями между Сербией и Россией. Тревогу представителя Госдепа также вызвало то, что Белград находится между Москвой и Брюсселем. В связи с этим МИД России призвал США не навязывать другим "свои враждебные идеологизированные стереотипы".
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