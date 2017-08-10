Запад пытается раздавить Сербию из-за дружбы с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что международное сообщество оказывает на страну большое давление из-за ее близких отношений с Россией. Так он заговорил впервые.

"Мы сегодня под большим давлением великих держав. Я впервые говорю об этом таким образом", – цитирует главу государства RT. По его словам, больше невозможно появиться где-либо на Западе, "чтобы вас не спросили о России".

Есть у него некоторые претензии и к нашей стране. "…И чтобы вас русские не упрекнули, что вы не сделали чего-то, что они считают интересом, но против чего выступает Запад", – заключил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия – независимое государство и самостоятельно принимает решения, передает РИА Новости. Также президент Сербии отметил, что иностранных послов больше не спрашивают, что написать в декларациях, резолюциях и других актах, как это было когда-то. "Сегодня я горжусь тем, что Сербия независима в принятии своих решений", – добавил Вучич.

Отметим, ранее министр обороны Сербии Александр Вулин на военном аэродроме Батайница в рамках празднования Дня авиации заявил, что о введении Белградом санкций против России нет и речи. По его словам, Вучич единственный политик в стране, который способен противостоять давлению по вопросу вступления в НАТО и антироссийских санкций.

В августе первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не согласен с оценкой вице-президента США Майкла Пенса относительно роли России на Балканах. Он напомнил, что именно Запад силой проводил границы в этом регионе.