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Грузия ищет способ помириться с Россией
Дипломат Зураб Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григорий Карасин пока не будут затрагивать тему восстановления дипломатических отношений, сообщает газета "Известия". На ближайшей встрече они обсудят торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и "определенные гуманитарные проблемы".
"Более сложные вопросы двусторонних отношений, касающиеся в основном конфликтных регионов – Абхазии и Цхинвальского региона, рассматриваются в формате женевских международных дискуссий", – пояснил Абашидзе. Он добавил, что Грузия готова продолжить общение по практическим вопросам на международных дискуссиях в Праге и Женеве.
Спецпредставитель грузинского премьера подчеркнул, что с отменой визового режима между странами должны определиться российские власти. "Мы не можем навязывать какие-то решения", – заявил он.
"Мы еще с 2011 года отменили визовые требования для граждан России, и они могут находиться на территории Грузии в течение целого года", – напомнил Абашидзе. При этом, по его словам, Тбилиси не будет увязывать создание комфортного визового режима и восстановление дипотношений.
Крепость «Королева Тамара». Военно-Грузинская дорога. Грузия. Россия. 1846-1916 гг. pic.twitter.com/UtuXXUw8H2— Исторические Фото (@HistoryFoto) 15 января 2017 г.
Карасин одобрил заявление Абашидзе. "С нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет, так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси", – пояснил замминистра.
Напомним, что власти Грузии объявили о разрыве дипотношений с Россией в августе 2008 года в ответ на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако теперь Тбилиси считает восстановление сотрудничества с Москвой одним из приоритетных направлений государственной политики.
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