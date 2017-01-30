Грузия ищет способ помириться с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что при определенных условиях Москва и Тбилиси могут восстановить дипломатические связи. Возможная отмена визового режима между странами не станет поводом для сотрудничества, но будет "шагом в правильном направлении".

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