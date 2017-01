Британцев признали политическими ортодоксами

"Уже очень давно западные СМИ существуют в очень жестких рамках, которые как раз газета Financial Times в свое время довольно удачно назвала политической ортодоксией. Предполагается, что все СМИ должны придерживаться одного курса, одной линии", – цитирует эксперта РИА ФАН.

Вся выходящая за рамки принятого политического курса информация, по мнению Кирилла Бенедиктова, либо ширмуется, либо признается пропагандой. "Неудобные вопросы — это как раз те вопросы, которые по тем или иным причинам не обсуждаются", – отметил он.

Политический аналитик пояснил, что по тем же причинам британские СМИ не принимают политику Дональда Трампа. "Он получает только потому, что позволяет себе выходить за рамки этой политической ортодоксии. Тут даже мы не можем говорить о том, что это все идет от определенного центра, так называемого вашингтонского обкома, речь идет именно о том, что на протяжении десятилетий складывалась определенная идеологическая схема, которая, как шоры, закрывает взор и журналистам, и аналитикам, и политикам", – заявил Кирилл Бенедиктов.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm