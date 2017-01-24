Британцев признали политическими ортодоксами

Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны.

"Уже очень давно западные СМИ существуют в очень жестких рамках, которые как раз газета Financial Times в свое время довольно удачно назвала политической ортодоксией. Предполагается, что все СМИ должны придерживаться одного курса, одной линии", – цитирует эксперта РИА ФАН.

Вся выходящая за рамки принятого политического курса информация, по мнению Кирилла Бенедиктова, либо ширмуется, либо признается пропагандой. "Неудобные вопросы — это как раз те вопросы, которые по тем или иным причинам не обсуждаются", – отметил он.

Политический аналитик пояснил, что по тем же причинам британские СМИ не принимают политику Дональда Трампа. "Он получает только потому, что позволяет себе выходить за рамки этой политической ортодоксии. Тут даже мы не можем говорить о том, что это все идет от определенного центра, так называемого вашингтонского обкома, речь идет именно о том, что на протяжении десятилетий складывалась определенная идеологическая схема, которая, как шоры, закрывает взор и журналистам, и аналитикам, и политикам", – заявил Кирилл Бенедиктов.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 января 2017 г.

Аналитик признал нужными и правильными действия военного корреспондента Грэма Филлипса, которого заставили покинуть здание британского парламента за "неудобные вопросы" о Донбассе. Борьба с политической ортодоксией не бесполезна, и в пользу этого свидетельствует рост популярности таких альтернативных для жителей Запада источников информации, как RT и "Спутник".

"Можно сказать, что разочарование в этой политической ортодоксии и в мейнстримных медиа все больше и больше нарастает. Соответственно, возникает запрос на альтернативные информационные каналы, и, безусловно, вот такие выступления, как у Филлипса, будут находить свой отклик. И чем больше их будет, тем будет лучше для правды и объективности", – заключил эксперт.

Напомним, британский журналист Грэм Филлипс на мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений между Великобританией и Украиной, задал вопрос об обстреле мирных жителей Донбасса Вооруженными силами Украины. В результате охранники выгнали военного корреспондента из здания парламента.

Работа над фильмом о Докторе Лизе начала. Это документальный фильм о ней, и ее больнице в Москве ... @KorNew https://t.co/vcHsjfUPpO — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) 19 января 2017 г.

Напомним, в 2015 году журналист Грэм Филлипс был тяжело ранен в Донецкой области – его задел осколок разорвавшегося неподалеку снаряда. Военного корреспондента доставили в одну из больниц Донбасса.