Роскошные жены миллиардеров

Аналитики отмечают печальную тенденцию – зачастую разбогатевшие мужчины оставляют своих верных спутниц, с которыми они начинали путь к миллионам, и вместо этого тащат под венец более молодых дам. Однако из каждого правила есть исключения. Какие богачи продолжают любить своих жен-ровесниц – смотрите в материале "Дни.ру".
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