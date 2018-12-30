"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок

Победительнице конкурса "Мисс Интернешнл" Беа Роуз Сантьяго поставили страшный диагноз - почечная недостаточность. Но филиппинка не падает духом и верит, что ей удастся преодолеть болезнь. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о жизни отважной девушки.
Модель всегда активно занималась спортом и принимала добавки. В состав спортивного питания входило вещество креатин, которое может негативно влияет на почки. Вскоре Сантьяго стала испытывать приступы мигрени. Филиппинка обратилась к врачу, который диагнострировал ей почечную недостаточность. Состояние девушки с каждым днем становилось все хуже и хуже, пока специалисты не сообщили, что ей нужно сделать пересадку печени.
Сейчас девушка вынуждена проводить много времени в больнице. "Я нахожусь в хорошем месте, но мое сердце неспокойно. Я не прошу сочувствия, я прошу только понимания. Это не нелегко и дальше будет только сложнее", – обратилась она к своим подписчикам в социальных сетях. Родные люди и поклонники поддерживают филиппинку, многие готовы предоставить материальную помощь.
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