Кусайте локти: Какие секс-символы успели пожениться

В народе бытует мнение, что красивому человеку гораздо сложнее построить семейное счастье. Многие ищут самые разные причины столь печального исхода: это и завышенные требования, и некоторая доля нарциссизма, и другие личностные особенности. Впрочем, чем искать обоснования этого правила, лучше понаблюдать за счастливыми исключениями из него, Ведь многие секс-символы счастливы в браке. Чтобы убедиться в этом достаточно просто посмотреть на совместные фотографии влюбленных.
Новый тренд или просто невнимательность
Церемония прошла в штате Мэн
Ей пришлось отказаться от модельной карьеры
Композитор удивил поклонников
Актриса предстала на публике в стильном наряде
Артистка привела наследницу на шоу Татьяны Навки
Из-за огромных размеров груди британка не может нормально спать
Катрина Дарлинг ничего не стесняется
Певец презентовал новое шоу
Жены принцев посетили рождественскую службу
В новый год артистка, судя по всему, решила войти с новым имиджем
Ведущая стала переживать за жизнь певца сразу после гибели Евгения Осина
Роман у актеров закрутился во время совместных репетиций
Новогодние каникулы влюбленные, кажется, решили провести вместе