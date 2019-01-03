Кусайте локти: Какие секс-символы успели пожениться

В народе бытует мнение, что красивому человеку гораздо сложнее построить семейное счастье. Многие ищут самые разные причины столь печального исхода: это и завышенные требования, и некоторая доля нарциссизма, и другие личностные особенности. Впрочем, чем искать обоснования этого правила, лучше понаблюдать за счастливыми исключениями из него, Ведь многие секс-символы счастливы в браке. Чтобы убедиться в этом достаточно просто посмотреть на совместные фотографии влюбленных.