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Янв. 3, 2019
просмотры: 123

Кусайте локти: Какие секс-символы успели пожениться

567

В народе бытует мнение, что красивому человеку гораздо сложнее построить семейное счастье. Многие ищут самые разные причины столь печального исхода: это и завышенные требования, и некоторая доля нарциссизма, и другие личностные особенности. Впрочем, чем искать обоснования этого правила, лучше понаблюдать за счастливыми исключениями из него, Ведь многие секс-символы счастливы в браке. Чтобы убедиться в этом достаточно просто посмотреть на совместные фотографии влюбленных.

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