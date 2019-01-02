Звездные красотки показали волосатые руки

Современные стандарты красоты предъявляют людям завышенные требования, которые не всегда удается соблюдать. Особенно сильное давление оказывается на знаменитостей, в особенности – представительниц прекрасной половины человечества. Тем не менее, звезды своим примером демонстрируют, что можно оставаться желанной и признанной красоткой, при этом, к примеру, не уничтожая под корень всю растительность на теле. Какие знаменитости показались на публике с волосатыми руками – смотрите в подборке "Дни.ру".