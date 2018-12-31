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Дек. 31, 2018
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Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады

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В городе Паунал в штате Мэн состоялась церемония бракосочетания капитана женской сборной США по хоккею Меган Дагган и хоккеистки из Канады Джиллиан Эппс. Две мощные красотки теперь могут похвастаться четырьмя золотым олимпийскими медалям на их семью. Впрочем, спорт, хоть и связал девушек, кажется отошел на второй план после свадьбы. Теперь красавицы наслаждаются обществом друг друга.

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