Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады

В городе Паунал в штате Мэн состоялась церемония бракосочетания капитана женской сборной США по хоккею Меган Дагган и хоккеистки из Канады Джиллиан Эппс. Две мощные красотки теперь могут похвастаться четырьмя золотым олимпийскими медалям на их семью. Впрочем, спорт, хоть и связал девушек, кажется отошел на второй план после свадьбы. Теперь красавицы наслаждаются обществом друг друга.
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