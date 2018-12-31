Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады

В городе Паунал в штате Мэн состоялась церемония бракосочетания капитана женской сборной США по хоккею Меган Дагган и хоккеистки из Канады Джиллиан Эппс. Две мощные красотки теперь могут похвастаться четырьмя золотым олимпийскими медалям на их семью. Впрочем, спорт, хоть и связал девушек, кажется отошел на второй план после свадьбы. Теперь красавицы наслаждаются обществом друг друга.