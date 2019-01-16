Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол

Малайзийский трансгендер-миллионер Сафи Элиас рассказала о том, какое серьезное давление она испытывает со стороны религиозных лидеры страны и общества. Недоброжелатели требуют, чтобы она вновь стала мужчиной. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж про непростой путь женщины.
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