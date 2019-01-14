Страшные кадры с места взрыва в Шахтах

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Шахтах Ростовской области утром 14 января. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Эпицентр находился на 9 этаже здания. Два этажа в результате обрушились. Спасатели считают, что под завалами могут оставаться несколько человек. Погибли двое, спасены женщина и ребенок. Остальные жители из здания эвакуированы в ближайшую школу. Спасатели исследуют стены дома – опасаются возможного обрушения.