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Янв. 15, 2019
просмотры: 123

Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ

567

Швейцарская культуристка Синди Ландольт начала заниматься спортом с пяти лет. Она занималась гимнастикой и так втянулась, что сейчас девушка выглядит, по мнению некоторых комментаторов ее странички в Instagram, "как мужик". Видимо, Синди заметила критические отзывы, поэтому сделала пластическую операцию – увеличила грудь. Но даже это не понравилось придирчивым пользователям, заявившим, что импланты ее "не спасли".

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