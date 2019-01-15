Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ

Швейцарская культуристка Синди Ландольт начала заниматься спортом с пяти лет. Она занималась гимнастикой и так втянулась, что сейчас девушка выглядит, по мнению некоторых комментаторов ее странички в Instagram, "как мужик". Видимо, Синди заметила критические отзывы, поэтому сделала пластическую операцию – увеличила грудь. Но даже это не понравилось придирчивым пользователям, заявившим, что импланты ее "не спасли".

