Как живет красотка с лучшей улыбкой во Вселенной

Победу в международном конкурсе "Улыбка Вселенной" в 2019 году одержала жительница Тюмени Елена Станиславская. Побороться за первое место могли красавицы из любой точки Земли. Конкурсанток ограничивает лишь возраст – от 23 до 45 лет. Также они должны быть замужем и иметь по меньшей мере одного ребенка. Тюменская красотка подошла по всем параметрам и теперь по праву может гордиться своей наградой. На своей странице в Instagram она делится с поклонниками не только обворожительной улыбкой, но и яркими снимками, показывающими, как она живет.