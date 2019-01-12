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Янв. 12, 2019
просмотры: 123

Как живет красотка с лучшей улыбкой во Вселенной

567

Победу в международном конкурсе "Улыбка Вселенной" в 2019 году одержала жительница Тюмени Елена Станиславская. Побороться за первое место могли красавицы из любой точки Земли. Конкурсанток ограничивает лишь возраст – от 23 до 45 лет. Также они должны быть замужем и иметь по меньшей мере одного ребенка. Тюменская красотка подошла по всем параметрам и теперь по праву может гордиться своей наградой. На своей странице в Instagram она делится с поклонниками не только обворожительной улыбкой, но и яркими снимками, показывающими, как она живет.

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