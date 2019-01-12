Как живет красотка с лучшей улыбкой во Вселенной

Победу в международном конкурсе "Улыбка Вселенной" в 2019 году одержала жительница Тюмени Елена Станиславская. Побороться за первое место могли красавицы из любой точки Земли. Конкурсанток ограничивает лишь возраст – от 23 до 45 лет. Также они должны быть замужем и иметь по меньшей мере одного ребенка. Тюменская красотка подошла по всем параметрам и теперь по праву может гордиться своей наградой. На своей странице в Instagram она делится с поклонниками не только обворожительной улыбкой, но и яркими снимками, показывающими, как она живет.
Элизабет Херли не перестает будоражить умы поклонников
В Москве простились с легендарным актером
Им удалось исполнить детскую мечту
Ветераны телепроекта следят за собой
Многие знаменитости узаконили свои отношения не сразу
Знаменитости ошарашили внешним видом
Этих красоток разбогатевшие мужья не променяли на молодых соперниц
Эти пары часто становятся объектом чужой зависти
Новый тренд или просто невнимательность
Церемония прошла в штате Мэн
Прорицательница вне себя от гнева
Артист успел официально развестись с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой
Карьера Алины также пойдет в гору
Знаменитости мечтают о наследнике