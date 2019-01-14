Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей

В Белоруссии, в Брестской области, есть Пинское зверохозяйство Белкоопсоюза в деревне Молотковичи. Там разводят норок, из которых впоследствии выделывают шкурки для шуб. Мелких животных с милыми мордочками кормят переработанной рыбой. От снимков кормления норок в Сети некоторых пользователей чуть не стошнило. "Фуууу", "Ну и мерзость", "Какой кошмар", "Это еда? Я подумал. что нечто другое...", "Меня сейчас стошнит от этой жижи", – прокомментировали интернет-пользователи.