Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух

Херли часто появляется в Instagram в откровенных нарядах, демонстрируя миру точеную фигуру. Шикарная внешность красотки доводит до исступления миллионы мужчин по всему свету и не дает покоя молодым завистницам. Последние частенько оставляют в личном микроблоге знаменитости злобные комментарии. Элизабет на недоброжелателей откровенно плюет и выкладывает все новые и новые пикантные снимки.