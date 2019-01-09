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Янв. 9, 2019
просмотры: 123

У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

567

Начало 2019 года ознаменовалось печальной новостью – умер легендарный актер иван Бортник. Артист снялся почти в трех десятках фильмов. Среди них значатся такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Зеркало для героя", а также "Служили два товарища" и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". 8 января состоялась церемония прощания с Иваном Бортником. Среди людей, пожелавших отдать дань уважения, оказалась и актриса Ирина Апексимова. Артистку сняли возле гроба с всклокоченными волосами.

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