Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой

Легендарный исполнитель роли Терминатора и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 30 июля отмечает свое 71-летие. В эту цифру трудно поверить, поскольку "Железный Арни" поддерживает себя в отличной форме, не забывая о регулярных тренировках. Актер будто игнорирует возраст, посвящая значительную часть времени спорту. Как менялся Шварценеггер на протяжении своей карьеры – в фоторепортаже Dni.Ru.
Музыкальный фестиваль завершился в Баку
Девушка попала в больницу
Новая Золушка восхитила мир
Красотка из Новосибирска очаровала всех
Влюбленные пригласили на бракосочетание только самых близких родственников и друзей
Артисты выступили на фестивале "Жара"
Фанаты заметили любопытную деталь
Супруги поцеловались на благотвориетльном турнире
Молодые люди объявили о своей свадьбе
Поп-король обставил телеведущую
Ведущие программы "Давай поженимся" продолжают ссориться
Новое фото артистов появилось в Сети
Максим Виторган сделал заявление
С заявлением выступила пресс-секретарь артиста