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Июль 30, 2018
просмотры: 123

Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой

567

Легендарный исполнитель роли Терминатора и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 30 июля отмечает свое 71-летие. В эту цифру трудно поверить, поскольку "Железный Арни" поддерживает себя в отличной форме, не забывая о регулярных тренировках. Актер будто игнорирует возраст, посвящая значительную часть времени спорту. Как менялся Шварценеггер на протяжении своей карьеры – в фоторепортаже Dni.Ru.

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