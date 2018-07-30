Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой

Легендарный исполнитель роли Терминатора и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 30 июля отмечает свое 71-летие. В эту цифру трудно поверить, поскольку "Железный Арни" поддерживает себя в отличной форме, не забывая о регулярных тренировках. Актер будто игнорирует возраст, посвящая значительную часть времени спорту. Как менялся Шварценеггер на протяжении своей карьеры – в фоторепортаже Dni.Ru.