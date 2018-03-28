В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"

В Государственном академическом Большом театре России состоялась ежегодная церемония вручения престижной театральной премии "Золотая маска". Множество знаменитостей отметилось на мероприятии.
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