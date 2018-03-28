64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети. Найдено 58 тел.