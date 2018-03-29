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Март 29, 2018
просмотры: 123

Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире

567

Студентка Александра Ляшкова стала абсолютной победительницей в международном конкурсе красоты Miss Supermodel Worldwide 2018, проходившем в Индии. Александра, представлявшая на конкурсе Беларуссию, учится в Пермском государственном институте культуры.

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